«Рома» планирует трансфер бразильского нападающего

Форвард бразильского «Сантоса» Маркос Леонардо может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Согласно сообщениям журналистов Corriere dello Sport, в услугах 20-летнего футболиста заинтересована «Рома».

Сумма потенциальной сделки может составить порядка десяти миллионов евро. Также в договоре будут прописаны бонусные выплаты в размере восьми миллионов. С самим игроком планируется подписание контракта до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Леонардо сыграл 12 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи.