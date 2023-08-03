Кафанов высказался о карьере Буффона

Тренер вратарей Виталий Кафанов прокомментировал уход из футбола итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона. 45-летний игрок объявил о завершении карьеры в среду, 2 августа.

«Первое слово, которое приходит на ум о Буффоне, - великий. Раз он прожил такую яркую карьеру, значит, правильно распорядился талантом, который дал ему боженька», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Чемпионат».

Буффон за свою карьеру поиграл в составе туринского «Ювентуса», «Пармы» и французского «ПСЖ». Вместе со «старой синьорой» Джанлуиджи десять раз становился чемпионом Италии.