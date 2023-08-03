Ленгле заинтересовал итальянский топ-клуб

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле попал в сферу интересов итальянского топ-клуба. По информации от La Gazzetta dello Sport, француза хочет приобрести «Милан».

«Барселона» оценивает своего футболиста в 10 миллионов евро. Ранее Ленгле хотел приобрести лондонский «Тоттенхэм», в составе которого защитник отыграл прошлый сезон на правах аренды. Тем не менее, «шпоры» не стали платить требуемую сумму «Барселоне».

Напомним, Ленгле не входит в планы главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса. Футболиста решительно хотят продать в это трансферное окно.