«Лацио» готовит предложение Камаде

Японский атакующий полузащитник Даити Камада, который находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Айнтрахтом», может перебраться в Серию А.

Согласно информации Todofichajes, в подписании 26-летнего хавбека заинтересован римский «Лацио». «Орлы» готовятся сделать предложение Камаде.

В минувшем сезоне Даити принял участие в 32 поединках чемпионата Германии. Полузащитник записал на свой счет девять забитых мячей (три – с пенальти) и шесть результативных передач. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 27 миллионов евро.