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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри назвал цель «Ювентуса» на сезон

03 Августа 2023 • 09:49 Комментировать

Рулевой туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о цели своей команды на предстоящий сезон.

«Какова цель «Ювентуса» на сезон? Несмотря на то, что мы завоевали право сыграть в еврокубках, нас там не будет. Мы обойдемся без этого и сосредоточимся на выступлении в Серии А. «Ювентус» нацелен вернуться в Лигу чемпионов в 2024 году», - передает слова специалиста Sky Sport Italia.

В минувшем сезоне «старая синьора» из-за снятия очков финишировала лишь на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Клуб получил путевку в Лигу конференций, однако позже «Ювентус» исключили из турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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