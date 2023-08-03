Аллегри назвал цель «Ювентуса» на сезон

Рулевой туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о цели своей команды на предстоящий сезон.

«Какова цель «Ювентуса» на сезон? Несмотря на то, что мы завоевали право сыграть в еврокубках, нас там не будет. Мы обойдемся без этого и сосредоточимся на выступлении в Серии А. «Ювентус» нацелен вернуться в Лигу чемпионов в 2024 году», - передает слова специалиста Sky Sport Italia.

В минувшем сезоне «старая синьора» из-за снятия очков финишировала лишь на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Клуб получил путевку в Лигу конференций, однако позже «Ювентус» исключили из турнира.