«Ювентус» отреагировал на уход Буффона из футбола

Туринский «Ювентус» отреагировал на решение бывшего вратаря команды Джанлуиджи Буффона завершить игровую карьеру.

«Легенда повесил перчатки на гвоздь. Его сейвы, улыбка и характер навсегда останутся в нашей памяти», - говорится в публикации «старой синьоры».

Напомним, что Джанлуиджи объявил об уходе из футбола в среду, 2 августа. Он повесил перчатки на гвоздь в возрасте 45 лет.

Буффон большую часть карьеру провел в «старой синьоре». Кроме того, он поиграл за «ПСЖ» и «Парму». В составе национальной сборной Италии голкипер провел 176 поединков, в которых пропустил 146 мячей.