Маккенни получит новый шанс заиграть в «Ювентусе», руководство хочет оставить игрока

Полузащитник туринского «Ювентуса» Уэстон Маккенни получит очередной шанс заиграть в «старой синьоре». По информации от Il Corriere dello Sport, руководство клуба и главный тренер Массимилиано Аллегри решили дать американцу ещё одну возможность раскрыть свой потенциал в Турине.

Ранее сообщалось, что Маккенни с большой долей вероятности будет продан этим лето. Вторую половину прошлого сезона Уэстон провёл на правах аренды за «Лидс», который в случае сохранения прописки в АПЛ был вынужден выкупить полузащитника на постоянной основе. Тем не менее, «павлины» вылетели в Чемпионшип.

Маккенни в конце лета исполнится 25 лет. Он выступает за «Ювентус» с 2020 года.