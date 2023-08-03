«Ювентус» хочет подписать Кесси, так как не уверен в Погба

Туринский «Ювентус» продолжает работу над трансфером полузащитника Франка Кесси из каталонской «Барселоны». Как сообщает La Stampa, «старая синьора» хочет подписать 26-летнего ивуарийца, так как не уверена в своём хавбеке Поле Погба, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травм.

Напомним, Кесси в данный момент оценивается в сумму около 30-35 миллионов евро. «Барселона» открыта к продаже футболиста, которого год назад подписала на правах свободного агента из «Милана».

Ранее Кесси также был интересен клубам из Саудовской Аравии, но более реальным претендентом на полузащитника в данный момент является именно «Ювентус».