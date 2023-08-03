Черданцев: «Большая несправедливость, что Буффон не получил «Золотой мяч»

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался о легендарном итальянском вратаре Джанлуиджи Буффоне, завершившем игровую карьеру.

«Считаю большой несправедливостью, что Буффон не получил «Золотой мяч». Все всегда обращают внимание только на тех, кто забивает голы», - приводятся слова Черданцева на страницах издания «Чемпионат».

Буффон объявил о завершении карьеры в среду, 2 августа. Большую часть своей карьеры Джанлуиджи провел за туринский «Ювентус». В составе «старой синьоры» он десять раз выигрывал скудетто. Последним клубом в карьере голкипера была «Парма».