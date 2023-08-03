«Милан» отдаст де Кетеларе в аренду клубу Серии А

Бельгийский хавбек Шарль де Кетеларе, не сумевший заиграть в «Милане», отправится в аренду. По сообщениям журналиста Фабрицио Романо, хавбек продолжит карьеру в «Аталанте».

Клуб из Бергамо провел переговоры с «Миланом» и договорился о подписании игрока на правах аренды с правом последующего выкупа. «Аталанте» теперь нужно согласовать условия сотрудничества с самим де Кетеларе.

«Россонери» приобрели бельгийца летом прошлого года за 35 миллионов евро. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 40 поединках за «Милан», в которых отметился всего одной результативной передачей.