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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» отдаст де Кетеларе в аренду клубу Серии А

03 Августа 2023 • 07:39 Комментировать

Бельгийский хавбек Шарль де Кетеларе, не сумевший заиграть в «Милане», отправится в аренду. По сообщениям журналиста Фабрицио Романо, хавбек продолжит карьеру в «Аталанте».

Клуб из Бергамо провел переговоры с «Миланом» и договорился о подписании игрока на правах аренды с правом последующего выкупа. «Аталанте» теперь нужно согласовать условия сотрудничества с самим де Кетеларе.

«Россонери» приобрели бельгийца летом прошлого года за 35 миллионов евро. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 40 поединках за «Милан», в которых отметился всего одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Шарль де Кетеларе трансферы футбола - лето 2023
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