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Александр Мостовой: «Величие Буффона заключается в том, насколько долгой была его карьера» эксклюзив

02 Августа 2023 • 22:23 Комментировать (1)

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал завершение карьеры Джанлуиджи Буффоном.

«Я думаю, что Буффона можно смело называть одним из величайших вратарей в истории футбола. Его величие заключается в том, насколько долгой ещё была его карьера. Ему 45 лет, и только сейчас он завершает. В каждом поколении есть свои лучшие игроки. Понятно, что давать оценку трудно. Но на моей памяти Буффон - один из сильнейших голкиперов.

В стане легенд теперь прибыло. В этом поколении вообще было множество отличных вратарей. Оливер Кан, Икер Касильяс, Эдвин ван дер Сар. И Буффон - один из них. Другое дело, что Буффон только сейчас завершает карьеру. У него была очень долгая карьера. Так что это, конечно, один из величайших вратарей», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
02 Августа 2023 в 23:03
конкретно насчет Буффона не спорю, великий вратарь, блестящая карьера. Но в целом конечно дело не в длительности, величие это вовремя уйти на мой взгляд.
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