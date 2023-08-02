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​«Ювентус» навёл справки об экс-защитнике «Барселоны»

02 Августа 2023 • 21:01 Комментировать

«Ювентус» ведёт работу над усилением состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «старая синьора» связалась с «Ниццей», чтобы навести справки о Жене-Клере Тодибо.

Туринский клуб получил информацию об условиях потенциальной сделки. При этом официального предложения ещё не последовало. Отмечается, что спортивному директору «Ювентуса» Кристиано Джунтоли всегда нравится Тодибо.

В своё время Жан-Клер Тодибо принадлежал «Барселоне». При этом за первую команду «сине-гранатовых» француз провёл только пять матчей.

Портал transfermarkt оценивает 23-летнего Жана-Клера Тодибо в 30 миллионов евро.

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Ювентус Ницца Жан-Клер Тодибо трансферы футбола - лето 2023
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