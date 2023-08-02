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Чемпионат Италии. Серия А

Португальский гранд сразится с «Интером» за Трубина

02 Августа 2023 • 20:13 Комментировать

Португальская «Бенфика» станет конкурентом миланского «Интера» за подписание молодого украинского вратаря Анатолия Трубина. Об этом в своих соцсетях докладывает Фабрицио Романо.

По информации источника, «орлы» в ближайшее время начнут переговоры по голкиперу с донецким «Шахтёром». Его контракт с «горняками», напомним, действует ещё один сезон.

Ранее один из итальянских источников сообщал о том, что Трубин продолжит карьеру в составе «нерадзурри», однако его переход будет оформлен летом следующего года – когда тот получит статус свободного агента. Сам Трубин также заявлял, что желает переезда в Милан.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Анатолий Трубин трансферы футбола - лето 2023
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