Португальский гранд сразится с «Интером» за Трубина

Португальская «Бенфика» станет конкурентом миланского «Интера» за подписание молодого украинского вратаря Анатолия Трубина. Об этом в своих соцсетях докладывает Фабрицио Романо.

По информации источника, «орлы» в ближайшее время начнут переговоры по голкиперу с донецким «Шахтёром». Его контракт с «горняками», напомним, действует ещё один сезон.

Ранее один из итальянских источников сообщал о том, что Трубин продолжит карьеру в составе «нерадзурри», однако его переход будет оформлен летом следующего года – когда тот получит статус свободного агента. Сам Трубин также заявлял, что желает переезда в Милан.