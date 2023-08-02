Ди Бьяджо нашёл работу в «Динамо» - но не в московском, а в албанском

Бывший футболист итальянской сборной Луиджи ди Бьяджо, промах которого с одиннадцатиметровой отметки в послематчевой серии пенальти стоил вылета «скуадре адзурре» с чемпионата мира в 1998 году, нашел себе новое рабочее место.

Не в качестве пенальтиста, естественно - а в качестве главного тренера, причем не где-нибудь, а в «Динамо». Но, конечно же, совсем не московском и даже не загребском - а тиранском.

Клуб уже объявил о соглашении с 52-летним специалистом, помогать которому будут местный спец Ледьян Мемушай и соотечественник Фабрицио Пиккарета, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.