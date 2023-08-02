​Липпи: «Европейский футбол не в состоянии конкурировать с предложениями саудитов»

Бывший наставник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Марчелло Липпи впечатлен теми деньгами, которые вкладывают в покупку игроков саудовские клубы. По мнению Липпи, европейский футбол явно проигрывает конкуренцию арабам в смысле финансовых возможностей.

- Предложения, которые приходят из Саудовской Аравии, конечно же, сильно влияют на рынок в текущем сезоне. Это невероятные цифры, с которыми европейский футбол тягаться не в состоянии. И это отличается от ситуации с Китаем или Америкой, потому что саудиты не останавливаются и хотят заполучить буквально всех лучших игроков. Безусловно, игрокам, находящимся в конце своей карьеры, есть о чем подумать, - цитирует слова Липпи итальянское новостное агентство ITASportPress.