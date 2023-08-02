Липпи: «Лукаку нужен «Ювентусу»

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» и сборной Италии Марчелло Липпи положительно относится к потенциальному трансферу бельгийского форварда Ромелу Лукаку в Турин. Он считает, что Ромелу сможет усилить атаку туринского клуба, невзрачно выглядевшую в минувшем сезоне.

- Мы не можем знать, перейдет ли Лукаку в «Ювентус», но он - нападающий высокого уровня и пригодится любому клубу, не только «Юве». Руководство туринского клуба должно использовать возможность, - цитирует слова Липпи итальянское новостное агентство ITASportPress.