​Капелло прокомментировал уход Буффона из футбола

Джанлуиджи Буффон ушёл из футбола. Легендарный вратарь объявил о решении повесить перчатки на гвоздь в возрасте 45 лет. Комментарий на этот счёт дал известный итальянский тренер Фабио Капелло.

«Буффон - это феномен. Он просто легенда», - сказал Капелло, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

По ходу своей карьеры Джанлуиджи Буффон на клубном уровне поиграл за «Парму», «Ювентус» и «ПСЖ». Главным успехом Буффона был титул чемпиона мира, который он в составе сборной Италии завоевал в 2006 году. Тогда в финале мундиаля сборная Италии обыграла Францию по пенальти после ничьей 1:1.