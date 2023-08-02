«Монца» на страницах своего официального сайта объявила о подписании контракта с защитником Данило Д’Амброзио. 34-летний футболист подписал контракт до конца июня 2024 года с опцией продления при выполнении определённых условий.

Предыдущим клубом Д’Амброзио был «Интер», где он провёл девять с половиной сезонов. В конце июня миланский клуб объявил об уходе защитника.

Отметим, что прошлый сезон был для «Монцы» дебютным в топ-дивизионе итальянского футбола. Команда набрала 52 очка в 38 матчах и финишировала на 11-й позиции.

В первом туре Серии А «Монца» сыграет против «Интера» 19 августа.