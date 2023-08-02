Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Экс-защитник «Интера» перешёл в «Монцу» официально

02 Августа 2023 • 17:59 Комментировать

«Монца» на страницах своего официального сайта объявила о подписании контракта с защитником Данило Д’Амброзио. 34-летний футболист подписал контракт до конца июня 2024 года с опцией продления при выполнении определённых условий.

Предыдущим клубом Д’Амброзио был «Интер», где он провёл девять с половиной сезонов. В конце июня миланский клуб объявил об уходе защитника.

Отметим, что прошлый сезон был для «Монцы» дебютным в топ-дивизионе итальянского футбола. Команда набрала 52 очка в 38 матчах и финишировала на 11-й позиции.

В первом туре Серии А «Монца» сыграет против «Интера» 19 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монца Данило Д’Амброзио трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
18:07 · Россия. Премьер-лига
Петржела: Кокорин слишком слаб для Серии А
17:59 · Италия. Серия А
​Экс-защитник «Интера» перешёл в «Монцу» официально
17:34 · Италия. Серия А
Мбаппе посвятил пост Буффону: «Хорошей дороги»
15:45 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» готова предложить 30 миллионов евро за Скамакку
15:01 · Германия. Бундеслига
Госенс остаётся в трансферном списке «Вольфсбурга»
14:17 · Англия. Премьер-лига
Софьян Амрабат намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»
13:02 · Италия. Серия А
Итальянский клуб готов купить Морату
11:33 · Германия. Бундеслига
Трансфер Госенса в Бундеслигу сорвался
11:24 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» купит бразильца, на которого претендовал «Спартак»
11:02 · Англия. Премьер-лига
Балогун выбрал между «Арсеналом» и «Интером»
10:48 · Италия. Серия А
Сарри продолжит тренировать «Лацио»
10:07 · Италия. Серия А
«Интер» близок к аренде сербского полузащитника
09:30 · Италия. Серия А
«Фиорентина» договаривается с экс-защитником «Барселоны»
09:01 · Италия. Серия А
«Милан» до конца дня может представить нового игрока
07:45 · Италия. Серия А
Аллегри оценил нынешний состав «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем