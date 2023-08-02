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Чемпионат Италии. Серия А

Мбаппе посвятил пост Буффону: «Хорошей дороги»

02 Августа 2023 • 17:34 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на завершение карьеры легендарным голкипером сборной Италии Джанлуиджи Буффоном.

Напомним, Буффон защищал цвета «ПСЖ» с 2018 по 2019 год. Футболист объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 45 лет.

«Для меня была большая честь встретиться с вами. Золотой человек с ценными советами, которые я буду хранить всю свою жизнь. Спасибо, и хорошей дороги», — написал Мбаппе на своей страничке в социальной сети.

Последние два года Буффон выступал за итальянскую «Парму», которая играет в Серии B. На счету голкипера 176 матчей за национальную сборную.   

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон ПСЖ Килиан Мбаппе
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