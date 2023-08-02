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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон объявил о завершении карьеры

02 Августа 2023 • 16:26 Комментировать (3)

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Итальянец повесил перчатки на гвоздь в 45 лет. В социальных сетях Буффон опубликовал трогательное видео, показав некоторые памятные моменты своей карьеры.

Последним клубом в карьере Буффона стала «Парма», где в своё время вратарь и начинал свой большой футбольный путь. Джанлуиджи известен главным образом по 19 сезонам в «Ювентусе». Также Буффон провёл один сезон в «ПСЖ».

Джанлуиджи Буффон провёл 176 матчей в футболке национальной сборной Италии. В 2006 году вратарь становился чемпионом мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Парма Сборная Италии Джанлуиджи Буффон
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Комментарии (3)
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ЮвиК
02 Августа 2023 в 16:39
Удачи вне футбола!
FORZAYOU
02 Августа 2023 в 16:35
ЛЕГЕНДА!!!)
Betsik 08
02 Августа 2023 в 16:32
В Интер на сезон, пока те вратаря не нашли.
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