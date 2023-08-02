Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Итальянец повесил перчатки на гвоздь в 45 лет. В социальных сетях Буффон опубликовал трогательное видео, показав некоторые памятные моменты своей карьеры.

Последним клубом в карьере Буффона стала «Парма», где в своё время вратарь и начинал свой большой футбольный путь. Джанлуиджи известен главным образом по 19 сезонам в «Ювентусе». Также Буффон провёл один сезон в «ПСЖ».

Джанлуиджи Буффон провёл 176 матчей в футболке национальной сборной Италии. В 2006 году вратарь становился чемпионом мира.