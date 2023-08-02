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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский клуб готов купить Морату

02 Августа 2023 • 13:02 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората является трансферной целью «Ромы». Согласно данным журналистов Todofichajes, руководство римского клуба готово предложить за трансфер футболиста 17 миллионов евро.

Мората в прошлом сезоне провел за «матрасников» 36 поединков в чемпионате Испании. Альваро отметился 13 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Альваро является игроком «Атлетико» с июля 2020 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает по окончании следующего сезона.

В Италии форвард имеет опыт выступлений за туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Атлетико Мадрид Альваро Мората трансферы футбола - лето 2023
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