Итальянский клуб готов купить Морату

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората является трансферной целью «Ромы». Согласно данным журналистов Todofichajes, руководство римского клуба готово предложить за трансфер футболиста 17 миллионов евро.
Мората в прошлом сезоне провел за «матрасников» 36 поединков в чемпионате Испании. Альваро отметился 13 забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Альваро является игроком «Атлетико» с июля 2020 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает по окончании следующего сезона.
В Италии форвард имеет опыт выступлений за туринский «Ювентус».
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