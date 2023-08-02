Сарри продолжит тренировать «Лацио»

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри, несмотря на разногласия с руководством клуба, продолжит возглавлять столичную команду. Об этом отрапортовали журналисты Tuttomercatoweb.

Ранее в прессе сообщалось, что причиной разногласий между специалистом и президентом «орлов» Клаудио Лотито была трансферная политика. Наставник рассчитывает этим летом получить минимум четырех новых футболистов.

64-летний специалист занимает пост главного тренера «Лацио» с июня 2021 года. Его действующее соглашение с римлянами рассчитано до завершения сезона-2024/2025.

В прошлом сезоне римский клуб финишировал на втором месте в турнирной таблице Серии А.