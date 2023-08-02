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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» близок к аренде сербского полузащитника

02 Августа 2023 • 10:07 Комментировать

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич вскоре станет игроком миланского «Интера». Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, игрок присоединится к «нерадзурри» на правах свободного агента. За год аренды миланцы выплатят четыре миллиона евро.

После истечения срока соглашения «Интер» будет обязан выкупит Самарджича за 16+2 миллиона евро.

В прошлом сезоне 21-летний сербский защитник провел 37 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Цвета «Удинезе» Лазар защищает с 2021 года. Его контракт рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Удинезе Лазар Самарджич трансферы футбола - лето 2023
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