«Интер» близок к аренде сербского полузащитника

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич вскоре станет игроком миланского «Интера». Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, игрок присоединится к «нерадзурри» на правах свободного агента. За год аренды миланцы выплатят четыре миллиона евро.

После истечения срока соглашения «Интер» будет обязан выкупит Самарджича за 16+2 миллиона евро.

В прошлом сезоне 21-летний сербский защитник провел 37 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Цвета «Удинезе» Лазар защищает с 2021 года. Его контракт рассчитан до середины 2026 года.