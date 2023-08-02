«Фиорентина» договаривается с экс-защитником «Барселоны»

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Йерри Мина близок к трудоустройству в чемпионате Италии. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Николо Скира, футболист близок к трансферу в «Фиорентину».

Сегодня, 2 августа, стороны провели переговоры насчет условий трудового соглашения. В настоящий момент Йерри находится в статусе свободного агента.

Последним местом работы Мины был «Эвертон», цвета которого он защищал с августа 2018 года. В прошлом сезоне защитник провел восемь поединков за мерсисайдский коллектив и отметился двумя забитыми мячами. По окончании сезона стороны не стали продлевать контракт.