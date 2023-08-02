Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» договаривается с экс-защитником «Барселоны»

02 Августа 2023 • 09:30 Комментировать

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Йерри Мина близок к трудоустройству в чемпионате Италии. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Николо Скира, футболист близок к трансферу в «Фиорентину».

Сегодня, 2 августа, стороны провели переговоры насчет условий трудового соглашения. В настоящий момент Йерри находится в статусе свободного агента.

Последним местом работы Мины был «Эвертон», цвета которого он защищал с августа 2018 года. В прошлом сезоне защитник провел восемь поединков за мерсисайдский коллектив и отметился двумя забитыми мячами. По окончании сезона стороны не стали продлевать контракт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Йерри Мина трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
10:07 · Италия. Серия А
«Интер» близок к аренде сербского полузащитника
09:30 · Италия. Серия А
«Фиорентина» договаривается с экс-защитником «Барселоны»
09:01 · Италия. Серия А
«Милан» до конца дня может представить нового игрока
07:45 · Италия. Серия А
Аллегри оценил нынешний состав «Ювентуса»
04:06 · Италия. Серия Б
«Палермо» представил футболку в честь «Манчестер Сити»
03:57 · Италия. Серия А
Новеллино: «Наполи» - фаворит нового сезона Серии А»
03:44 · Италия. Серия А
Новеллино: «Приятно видеть молодых тренеров»
03:30 · Италия. Серия А
Сориано хочет остаться в «Болонье»
03:22 · Германия. Бундеслига
Мавропанос - основной претендент на место Ким Джэ в «Наполи»
01:51 · Англия. Премьер-лига
Аллегри прокомментировал возможный обмен Влаховича на Лукаку
01:41 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед» должен быть оформлен в среду
00:52 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» намерен перехватить трансферную цель «Ювентуса»
00:44 · Италия. Серия А
Ди Лоренцо: «Матчи с «Миланом» стали разочарованием»
00:35 · Италия. Серия А
​Ди Лоренцо: «Наполи» может выиграть и чемпионат, и Лигу чемпионов»
00:28 · Италия. Серия А
Бонуччи прокомментировал решение Буффона завершить карьеру
Все новости
Рекомендуем