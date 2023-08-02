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«Милан» до конца дня может представить нового игрока

02 Августа 2023 • 09:01 Комментировать

Американский полузащитник «Валенсии» Юнус Муса сегодня, 2 августа, пройдет медицинский осмотр перед трансфером в «Милан». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как подчеркнул журналист, до конца дня стороны согласуют все детали сделки. Сумма трансфера составит порядка 25 миллионов евро.

Муса связан контрактными обязательствами с «летучими мышами» до середины 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 36 поединков за команду из Валенсии, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Валенсия трансферы футбола - лето 2023 Юнус Муса
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