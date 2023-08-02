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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри оценил нынешний состав «Ювентуса»

02 Августа 2023 • 07:45 Комментировать

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о нынешнем подборе игроков своей команды.

«Я доволен футболистами, которые есть в моем распоряжении. Однако если по ним будут очень выгодные предложения, то мы готовы их рассмотреть. Я готов приспособиться к любому решению клуба», - приводятся слова специалиста в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

Напомним, что в настоящий момент «Ювентус» обсуждает обмен Душана Влаховича на форварда лондонского «Челси» Ромелу Лукаку.

По итогам прошлого сезона «старая синьора» финишировала на седьмом месте в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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