Новеллино: «Наполи» - фаворит нового сезона Серии А»

Бывший футболист итальянского «Милана» Вальтер Новеллино считает, что и в новом сезоне Серии А «Наполи» будет выступать в статусе фаворита после того, как команда, которую тренировал Лучано Спаллетти, взяла чемпионский титул в минувшем сезоне. Однако он ждет усиления от миланских клубов, а также от «Ювентуса» - традиционных фаворитов чемпионата.

- Я считаю, что «Наполи» по-прежнему является фаворитом. Но надо быть внимательным и с «Миланом» и «Интером», они усилились. Также надо отдать должное «Ювентусу», который может быть особенно силен в чемпионате, так как не выступает в Лиге чемпионов, - цитирует слова Новеллино итальянское новостное агентство ITASportPress.