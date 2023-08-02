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Чемпионат Италии. Серия А

Новеллино: «Приятно видеть молодых тренеров»

02 Августа 2023 • 03:44 Комментировать

Бывший футболист «Милана» Вальтер Новеллино доволен видеть у руля «Сампдории» Андреа Пирло, который вернулся в итальянский футбол после не самого удачного опыта в турецкой Суперлиге. Он верит в то, что Пирло добьется успеха - в ситуации, в которой находится клуб, таковым станет возвращение в высшую лигу итальянского футбола, откуда генуэзцы выпали по итогам минувшего сезона.

- Да, мне очень нравится Андреа Пирло. Я считаю важным видеть молодых специалистов, преисполненных энтузиазма и идей, а «Сампдория» может стать для него площадкой для реализации своих идей, - цитирует слова Новеллино итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Андреа Пирло Вальтер Новеллино
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