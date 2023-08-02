Новеллино: «Приятно видеть молодых тренеров»

Бывший футболист «Милана» Вальтер Новеллино доволен видеть у руля «Сампдории» Андреа Пирло, который вернулся в итальянский футбол после не самого удачного опыта в турецкой Суперлиге. Он верит в то, что Пирло добьется успеха - в ситуации, в которой находится клуб, таковым станет возвращение в высшую лигу итальянского футбола, откуда генуэзцы выпали по итогам минувшего сезона.

- Да, мне очень нравится Андреа Пирло. Я считаю важным видеть молодых специалистов, преисполненных энтузиазма и идей, а «Сампдория» может стать для него площадкой для реализации своих идей, - цитирует слова Новеллино итальянское новостное агентство ITASportPress.