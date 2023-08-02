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Чемпионат Италии. Серия А

Сориано хочет остаться в «Болонье»

02 Августа 2023 • 03:30 Комментировать

Немецкий полузащитник Роберто Сориано надеется продлить контракт с «Болоньей», ради чего он даже отказал «Сампдории», в которой выступал в прошлом. Как уточняет Il Corriere di Bologna, Сориано ведет переговоры с руководством «Болоньи» - если они увенчаются успехом, футболист проедет свой пятый сезон в составе этого клуба.

В прошлом Сориано выступал также за такие клубы, как «Эмполи», «Торино» и «Вильярреал». Провел восемь матчей в составе итальянской сборной в период 2014-2015 годов.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнется девятнадцатого августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Роберто Сориано
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