Ди Лоренцо: «Матчи с «Миланом» стали разочарованием»

Капитан итальянского «Наполи» Джованни ди Лоренцо назвал самые неудачные матчи его команды в прошлом сезоне - как легко догадаться, он переживает поражение от «Милана» по сумме двух игр в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ди Лоренцо признал, что хотел бы заново переиграть те апрельские матчи.

- Конечно, игры против «Милана» стали разочарованием, я хотел бы переиграть их. Наверное, даже оба матча. Все тогда решили мелочи, детали, моменты. Тем не менее, соперник тоже показал тогда свой высокий уровень, - цитирует слова ди Лоренцо итальянское новостное агентство ITASportPress.