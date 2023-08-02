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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Лоренцо: «Матчи с «Миланом» стали разочарованием»

02 Августа 2023 • 00:44 Комментировать

Капитан итальянского «Наполи» Джованни ди Лоренцо назвал самые неудачные матчи его команды в прошлом сезоне - как легко догадаться, он переживает поражение от «Милана» по сумме двух игр в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ди Лоренцо признал, что хотел бы заново переиграть те апрельские матчи.

- Конечно, игры против «Милана» стали разочарованием, я хотел бы переиграть их. Наверное, даже оба матча. Все тогда решили мелочи, детали, моменты. Тем не менее, соперник тоже показал тогда свой высокий уровень, - цитирует слова ди Лоренцо итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Джованни Ди Лоренцо
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