​Ди Лоренцо: «Наполи» может выиграть и чемпионат, и Лигу чемпионов»

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо уверен в том, что в предстоящем сезоне неаполитанцы могут не только повторить свой успех в итальянском чемпионате, но и выиграть не покорившуюся им в прошлом сезоне Лигу чемпионов - «Наполи» вылетел после поражения в четвертьфинале от «Милана».

- Почему бы не выиграть оба турнира? Нужен правильный менталитет и уверенность в том, что выиграть можно оба турнира. Мы будем стремиться именно к этому, - цитирует слова ди Лоренцо итальянское новостное агентство ITASportPress.

Новый сезон итальянского чемпионата начнется девятнадцатого августа.