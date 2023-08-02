Лофтус-Чик: «Я в правильном месте»

Английский защитник Рубен Лофтус-Чик стал одним из приобретений «Милана» в межсезонье, он очень воодушевлен своей новой работой, хотя ранее никогда не выступал в Италии. Одним из вызовов Лофтус-Чик называет итальянский язык, который по понятным причинам не совсем понятен человеку англо-саксонской культуры.

- Новая страна, новый язык - это всегда вызов. Мои партнеры по команде помогают мне преодолеть эти вызовы. Очень хорошо чувствую себя, на своем, правильном месте, - цитирует слова Лофтус-Чика итальянское новостное агентство ITASportPress.

Итальянский чемпионат начнется девятнадцатого августа.