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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» присматривается к Кейлору Навасу

01 Августа 2023 • 22:49 Комментировать

Костариканский голкипер Кейлор Навас покидает парижский «ПСЖ», и на его услуги претендует итальянский «Интер». Как считает французское издание L'Equipe, вариант привлекает Наваса, так как позволит герою чемпионата мира 2014 года оставаться на высоком уровне, что важно для него (даже важнее, чем высокая оплата, потому что предложения из Саудовский Аравии и Новой Гвинеи он не рассматривает).

Впрочем, есть еще и «Фенербахче» - турки также заинтересованы в его услугах. Но уровень Серии А, явно более высокий, чем турецкая Суперлига - важный аргумент в пользу «Интера». Что до «ПСЖ», то там руководству безразлично, куда отправится Навас - они просто хотят быстрее избавиться от него. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фенербахче ПСЖ Кейлор Навас трансферы футбола - лето 2023
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