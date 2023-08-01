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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, какую сумму «РБ Лейпциг» предложил «Лиону» за Люкебу слухи

01 Августа 2023 • 21:51 Комментировать

Защитник французского «Лиона» Кастелло Люкеба может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «РБ Лейпциг» предложил «Лиону» 32 миллиона евро за молодого французского футболиста.

Ранее стало известно, что Люкеба договорился с немецкой командой об условиях личного соглашения, которое будет рассчитано на пять сезонов.

В прошлом сезоне 20-летний защитник провел 34 матча в чемпионате Франции и стал автором двух забитых голов.

Добавим, новый розыгрыш немецкого чемпионата стартует 18 августа, а Лига 1 вернется на неделю раньше — 11 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион РБ Лейпциг Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023 Кастелло Люкеба
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