Защитник французского «Лиона» Кастелло Люкеба может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «РБ Лейпциг» предложил «Лиону» 32 миллиона евро за молодого французского футболиста.

Ранее стало известно, что Люкеба договорился с немецкой командой об условиях личного соглашения, которое будет рассчитано на пять сезонов.

В прошлом сезоне 20-летний защитник провел 34 матча в чемпионате Франции и стал автором двух забитых голов.

Добавим, новый розыгрыш немецкого чемпионата стартует 18 августа, а Лига 1 вернется на неделю раньше — 11 августа.