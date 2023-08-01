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Чемпионат Италии. Серия А

«РБ Лейпциг» сделал предложение «Лиону» по трансферу Люкебы слухи

01 Августа 2023 • 21:29 Комментировать

Французский защитник «Лиона» Кастелло Люкеба может перебраться в «РБ Лейпциг».

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, немецкий клуб направил официальное предложение «Лиону» по возможному трансферу 20-летнего защитника.

По сведениям источника, «РБ Лейпциг» уже согласовал условия трудового договора с самим футболистом, контракт между сторонами будет рассчитан до 2028 года.

В минувшем сезоне Люкеба появился на поле в 38 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами. Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион РБ Лейпциг Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023 Кастелло Люкеба
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