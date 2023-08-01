Французский защитник «Лиона» Кастелло Люкеба может перебраться в «РБ Лейпциг».

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, немецкий клуб направил официальное предложение «Лиону» по возможному трансферу 20-летнего защитника.

По сведениям источника, «РБ Лейпциг» уже согласовал условия трудового договора с самим футболистом, контракт между сторонами будет рассчитан до 2028 года.

В минувшем сезоне Люкеба появился на поле в 38 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами. Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.