Нападающий Джакомо Распадори перебрался из «Сассуоло» в «Наполи» на постоянной основе. Об этом неаполитанцы сообщили на своем официальном сайте. Трудовой договор между сторонами подписан на пять лет.

Прошлый сезон 23-летний форвард провел в «Наполи» на правах аренды. В составе чемпиона Италии футболист сыграл в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и стал автором пяти результативных передач.

По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, трансфер Распадори обошелся «Наполи» в 26 миллионов евро.

Добавим, что на счету игрока 18 матчей за сборную Италии, пять голов и три ассиста.