​Буффон уходит из футбола

Легенда итальянского и европейского футбола Джанлуиджи Буффон повесит перчатки на гвоздь. Как сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Джанлуку ди Марцио, 45-летний Буффон в ближайшее время планирует договориться о расторжении контракта с «Пармой» и объявить о завершении карьеры.

Стоит сказать, что действующий трудовой договор Буффон с «Пармой» рассчитан ещё на один сезон.

В течение своей карьеры Буффон поиграл за три клуба. Помимо «Пармы» Джанлуиджи выступал за «Ювентус» и «ПСЖ». Стоит сказать, что Буффон провёл 176 игр за сборную Италии. В 2006 году голкипер становился чемпионом мира.