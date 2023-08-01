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Чемпионат Италии. Серия А

​Буффон уходит из футбола

01 Августа 2023 • 20:26 Комментировать

Легенда итальянского и европейского футбола Джанлуиджи Буффон повесит перчатки на гвоздь. Как сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Джанлуку ди Марцио, 45-летний Буффон в ближайшее время планирует договориться о расторжении контракта с «Пармой» и объявить о завершении карьеры.

Стоит сказать, что действующий трудовой договор Буффон с «Пармой» рассчитан ещё на один сезон.

В течение своей карьеры Буффон поиграл за три клуба. Помимо «Пармы» Джанлуиджи выступал за «Ювентус» и «ПСЖ». Стоит сказать, что Буффон провёл 176 игр за сборную Италии. В 2006 году голкипер становился чемпионом мира.  

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон
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