​Напряжение между Сарри и президентом «Лацио» усилилось

Президент «Лацио» Клаудио Лотито в понедельник вечером провёл встречу с главным тренером команды Маурицио Сарри. Как сообщает Sportitalia, стороны обсудили трансферную стратегию клуба. При этом по итогам встречи напряжение между Лотито и Сарри только усилилось.

Стоит сказать, что проблемы в отношениях между Сарри и Лотито провоцировали и публичные заявления президента клуба.

«Сарри хотел Санабрию, но я подписал Кастельяноса, который лучше», - сказал недавно Лотито.

Также президент «Лацио» говорил, что собирался сделать предложение по Фреду, но в ситуации вмешался тренер.