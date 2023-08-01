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Чемпионат Италии. Серия А

​Напряжение между Сарри и президентом «Лацио» усилилось

01 Августа 2023 • 17:31 Комментировать

Президент «Лацио» Клаудио Лотито в понедельник вечером провёл встречу с главным тренером команды Маурицио Сарри. Как сообщает Sportitalia, стороны обсудили трансферную стратегию клуба. При этом по итогам встречи напряжение между Лотито и Сарри только усилилось.

Стоит сказать, что проблемы в отношениях между Сарри и Лотито провоцировали и публичные заявления президента клуба.

«Сарри хотел Санабрию, но я подписал Кастельяноса, который лучше», - сказал недавно Лотито.

Также президент «Лацио» говорил, что собирался сделать предложение по Фреду, но в ситуации вмешался тренер.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Клаудио Лотито Маурицио Сарри
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