​«Интер» в концовке добился волевой победы над «ПСЖ»

Европейские топ-клубы продолжают готовиться к старту нового сезона. Во вторник в Токио товарищеский матч проводили «ПСЖ» и «Интер». Открыть счёт в этом поединке удалось чемпионам Франции – Витор Витинья расписался в воротах соперника в средине второго тайма. Впрочем, победу в итоге отпраздновал финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов. За «Интер» забили Себастьяно Эспозито и Стефано Сенси, которые отличились на 81-й и 83-й минутах - 2:1.