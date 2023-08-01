​«Интер» в концовке добился волевой победы над «ПСЖ»

Европейские топ-клубы продолжают готовиться к старту нового сезона. Во вторник в Токио товарищеский матч проводили «ПСЖ» и «Интер». Открыть счёт в этом поединке удалось чемпионам Франции – Витор Витинья расписался в воротах соперника в средине второго тайма. Впрочем, победу в итоге отпраздновал финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов. За «Интер» забили Себастьяно Эспозито и Стефано Сенси, которые отличились на 81-й и 83-й минутах - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Витинья Витор63'
|81'Эспозито Себастьяно (1:1)
|83'Сенси Стефано (1:2)
Доннарумма Джанлуиджи•Эрнандес Луис65' (Кюрзава Левен (65') •Шкриньяр Милан•Маркиньос70' (Данилу Перейра (70') •Хакими Ашраф•Витинья Витор•Угарте Мануэль80' (Гарби Исмаэль (80') •Заир-Эмери Уоррен•Фабиан Руис70' (Экитике Уго (70') •Солер Карлос•Асенсио Марко70' (Н'Дур Шер (70')
Станкович Филип•Бастони Алессандро68' (Де Врей Стефан (68') •Ачерби Франческо71' (Биссек Янн-Аурель (71') •Дармиан Маттео•Димарко Федерико55' (Фраттези Давиде (55') •Барелла Николо77' (Эспозито Себастьяно (77') •Мхитарян Генрих 23'55' (Корреа Хоакин (55') •Дюмфрис Дензел55' (Госенс Робин (55') •Чалханоглу Хакан67' (Аслани Кристьян (67') •Мартинес Лаутаро77' (Сенси Стефано (77') •Тюрам Маркус55' (Куадрадо Хуан (55')
01 августа. Стадион "Японский национальный стадион (Токио)".
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