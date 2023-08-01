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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» в концовке добился волевой победы над «ПСЖ»

01 Августа 2023 • 15:24 Комментировать

Европейские топ-клубы продолжают готовиться к старту нового сезона. Во вторник в Токио товарищеский матч проводили «ПСЖ» и «Интер». Открыть счёт в этом поединке удалось чемпионам Франции – Витор Витинья расписался в воротах соперника в средине второго тайма. Впрочем, победу в итоге отпраздновал финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов. За «Интер» забили Себастьяно Эспозито и Стефано Сенси, которые отличились на 81-й и 83-й минутах - 2:1. 

Протокол игры  
ПСЖ1:2Интер Милан
(1:0) Витинья Витор63'  
  81'Эспозито Себастьяно (1:1)
  83'Сенси Стефано (1:2)
Доннарумма ДжанлуиджиЭрнандес Луис 65' (Кюрзава Левен ( 65') Шкриньяр МиланМаркиньос 70' (Данилу Перейра ( 70') Хакими АшрафВитинья ВиторУгарте Мануэль 80' (Гарби Исмаэль ( 80') Заир-Эмери УорренФабиан Руис 70' (Экитике Уго ( 70') Солер КарлосАсенсио Марко 70' (Н'Дур Шер ( 70')
Запасные: Мбаппе ЭйтанКан-Ин ЛиНхага СерифКимпембе ПреснелВерратти МаркоНеймарСаншеш РенатуБернат ХуанХусни ИлиесМуке ЛуиНоа ЛеминаНавас Кейлор
Станкович ФилипБастони Алессандро 68' (Де Врей Стефан ( 68') Ачерби Франческо 71' (Биссек Янн-Аурель ( 71') Дармиан МаттеоДимарко Федерико 55' (Фраттези Давиде ( 55') Барелла Николо 77' (Эспозито Себастьяно ( 77') Мхитарян Генрих  23' 55' (Корреа Хоакин ( 55') Дюмфрис Дензел 55' (Госенс Робин ( 55') Чалханоглу Хакан 67' (Аслани Кристьян ( 67') Мартинес Лаутаро 77' (Сенси Стефано ( 77') Тюрам Маркус 55' (Куадрадо Хуан ( 55')
Запасные: Фаббиан ДжованниСтанкович АлександарДи Дженнаро РаффаэлеКаллигарис АлессандроСтабиле ДжакомоЛазаро Валентино
01 августа. Стадион "Японский национальный стадион (Токио)".

 

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