Леау: «Милан» – подходящий клуб для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о том, почему решил продлить контракт с командой Стефано Пиоли.

«Почему я остался в «Милане»? Этот клуб помог мне. Здесь я достиг своих целей, мы вместе выиграли скудетто, мне позволили расти как футболисту. Я чувствую себя более зрелым и знаю, что являюсь лидером команды. «Милан» – подходящий клуб для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч», – цитирует португальца Calciomercato.

Напомним, новое соглашение 24-летнего Леау с «Миланом» рассчитано до лета 2028 года. В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Рафаэл отметился 15 голами и 10 результативными передачами.