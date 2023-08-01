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Чемпионат Италии. Серия А

Леау: «Милан» – подходящий клуб для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч»

01 Августа 2023 • 14:28 Комментировать (1)

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о том, почему решил продлить контракт с командой Стефано Пиоли.

«Почему я остался в «Милане»? Этот клуб помог мне. Здесь я достиг своих целей, мы вместе выиграли скудетто, мне позволили расти как футболисту. Я чувствую себя более зрелым и знаю, что являюсь лидером команды. «Милан» – подходящий клуб для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч», – цитирует португальца Calciomercato.

Напомним, новое соглашение 24-летнего Леау с «Миланом» рассчитано до лета 2028 года. В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Рафаэл отметился 15 голами и 10 результативными передачами.

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Милан Рафаэл Леау
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
01 Августа 2023 в 15:11
что за бред, Милан мертвейший, чемпионат тот взяли случайно, состав слабый, тренер возможно для италии неплох, но для ЛЧ? смешно. удивлен был когда он продлил контракт. может там затеряться и скиснуть.
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