Юнус Муса на этой неделе должен пройти медосмотр в «Милане»

«Милан» и «Валенсия» уже согласовали между собой трансфер полузащитника Юнуса Муса. Журналист Фабрицио Романо ранее сообщал, что команда Стефано Пиоли заплатит за американца 20 миллионов евро.

По сообщениям источника, в данный момент клубы подписывают между собой необходимые документы для завершения трансфера. На этой неделе 20-летний Муса должен прибыть в Италию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с «россонери».

Муса заменит в «Милане» полузащитника Сандро Тонали, который ранее за 70 миллионов евро отправился в английский «Ньюкасл». Юнус ранее также был интересен ряду клубов из Английской премьер-лиги.