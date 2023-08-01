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Чемпионат Италии. Серия А

Юнус Муса на этой неделе должен пройти медосмотр в «Милане»

01 Августа 2023 • 12:56 Комментировать

«Милан» и «Валенсия» уже согласовали между собой трансфер полузащитника Юнуса Муса. Журналист Фабрицио Романо ранее сообщал, что команда Стефано Пиоли заплатит за американца 20 миллионов евро.

По сообщениям источника, в данный момент клубы подписывают между собой необходимые документы для завершения трансфера. На этой неделе 20-летний Муса должен прибыть в Италию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с «россонери».

Муса заменит в «Милане» полузащитника Сандро Тонали, который ранее за 70 миллионов евро отправился в английский «Ньюкасл». Юнус ранее также был интересен ряду клубов из Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Валенсия трансферы футбола - лето 2023 Юнус Муса
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