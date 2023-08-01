Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет закрыть сделку по Самарджичу до конца недели

01 Августа 2023 • 09:58 Комментировать

Миланский «Интер» хочет закрыть сделку по трансферу полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича до конца этой недели. По информации от журналиста Фабрицио Романо, представители «нерадзурри» уже назначили финальную встречу с руководством «Удинезе» и агентами футболиста, на которой сделка должна быть заключена.

Как сообщает источник, «Интер» заплатит за Самарджича 15 миллионов евро. Серб уже согласовал с командой Симоне Индзаги контракт сроком на 5 лет.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Самарджич провёл 37 матчей, где отметился 5 голами и 4 результативными передачами. 21-летний Лазар ранее также успел поиграть в немецкой Бундеслиге за «РБ Лейпциг».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Удинезе Лазар Самарджич трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
11:44 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Вообще не верю, что Захаряна не подписали из-за того, что у «Лацио» нет места для игрока не из ЕС»
11:33 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн готов отправиться в Англию на медосмотр в «Манчестер Юнайтед»
11:17 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хотел купить защитника из Серии А
09:58 · Италия. Серия А
«Интер» хочет закрыть сделку по Самарджичу до конца недели
09:53 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» требует от «Наполи» 20 миллионов евро за Мавропаноса
09:47 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ювентуса» Пеллегрини может перейти в лондонский клуб
09:36 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» просит у «Челси» 50 миллионов евро доплаты для обмена Лукаку на Влаховича
09:34 · Нидерланды. Эредивизие
Бонуччи может сменить «Ювентус» на «Аякс»
08:47 · Англия. Премьер-лига
Скамакка согласовал контракт с «Интером»
08:37 · Италия. Серия А
Сапата может перейти в команду Моуринью
08:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал предложение Влаховичу - известна зарплата
08:17 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» отказал «Интеру» в трансфере Скамакки
07:41 · Англия. Премьер-лига
Известны детали трансфера Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед»
07:30 · Италия. Серия А
Лосано может продолжить карьеру в лиге, где играет Месси
31 Июля
22:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку и Влаховича 7 слухи
Все новости
Рекомендуем