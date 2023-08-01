«Интер» хочет закрыть сделку по Самарджичу до конца недели

Миланский «Интер» хочет закрыть сделку по трансферу полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича до конца этой недели. По информации от журналиста Фабрицио Романо, представители «нерадзурри» уже назначили финальную встречу с руководством «Удинезе» и агентами футболиста, на которой сделка должна быть заключена.

Как сообщает источник, «Интер» заплатит за Самарджича 15 миллионов евро. Серб уже согласовал с командой Симоне Индзаги контракт сроком на 5 лет.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Самарджич провёл 37 матчей, где отметился 5 голами и 4 результативными передачами. 21-летний Лазар ранее также успел поиграть в немецкой Бундеслиге за «РБ Лейпциг».