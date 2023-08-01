Сапата может перейти в команду Моуринью

Форвард Дуван Сапата, который выступает за «Аталанту», может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Такой информацией поделился журналист Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, Сапата может стать игроком столичной «Ромы». Стороны ведут переговоры и могут оформить сделку этим летом.

32-летний колумбиец выступает за команду из Бергамо с января 2020 года. Срок трудового договора между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость Дувана оценивается в восемь миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А нападающий провел 25 матчей, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.