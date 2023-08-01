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Чемпионат Италии. Серия А

Лосано может продолжить карьеру в лиге, где играет Месси

01 Августа 2023 • 07:30 Комментировать

Мексиканский вингер «Наполи» Ирвинг Лосано может покинуть чемпионат Италии и переехать за океан. По сообщениям Wdeportes, в услугах футболиста заинтересован американский «Лос-Анджелес».

Калифорнийский клуб вступил в переговоры с игроком, предложив ему долгосрочный трудовой договор на четыре года. Кроме того, в «Лос-Анджелесе» Лосано обещают больший оклад, нежели у него сейчас в Неаполе. Сам Ирвинг не против такого варианта продолжения карьеры.

Лосано защищает цвета неаполитанского коллектива с лета 2019 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины следующего года. В составе «Наполи» мексиканец провел 120 матчей, забил 23 гола и сделал 14 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Ирвинг Лосано трансферы футбола - лето 2023 Лос-Анджелес
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