Лосано может продолжить карьеру в лиге, где играет Месси

Мексиканский вингер «Наполи» Ирвинг Лосано может покинуть чемпионат Италии и переехать за океан. По сообщениям Wdeportes, в услугах футболиста заинтересован американский «Лос-Анджелес».

Калифорнийский клуб вступил в переговоры с игроком, предложив ему долгосрочный трудовой договор на четыре года. Кроме того, в «Лос-Анджелесе» Лосано обещают больший оклад, нежели у него сейчас в Неаполе. Сам Ирвинг не против такого варианта продолжения карьеры.

Лосано защищает цвета неаполитанского коллектива с лета 2019 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины следующего года. В составе «Наполи» мексиканец провел 120 матчей, забил 23 гола и сделал 14 ассистов.