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Чемпионат Италии. Серия А

​Осимхену предложили больше 1 млн евро в неделю в Саудовской Аравии

31 Июля 2023 • 20:09 Комментировать (1)

«Аль-Хиляль» надеется осуществить трансфер форварда Виктора Осимхена, который провёл шикарный прошлый сезон в «Наполи». Сообщалось, что чемпионы Серии А отклонили уже второе крупное предложение по 24-летнему нигерийцу.

По данным Sky Sports, лично Осимхену «Аль-Хиляль» предлагал зарплату в районе 1 миллиона фунтов в неделю. Таким образом, в Саудовской Аравии нигерийский нападающий может зарабатывать больше миллиона евро каждые семь дней.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Виктора Осимхена в 120 миллионов евро. Действующий контракт форварда рассчитан до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Аль-Хиляль Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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intermerdano
31 Июля 2023 в 20:56
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