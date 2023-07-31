​Осимхену предложили больше 1 млн евро в неделю в Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» надеется осуществить трансфер форварда Виктора Осимхена, который провёл шикарный прошлый сезон в «Наполи». Сообщалось, что чемпионы Серии А отклонили уже второе крупное предложение по 24-летнему нигерийцу.

По данным Sky Sports, лично Осимхену «Аль-Хиляль» предлагал зарплату в районе 1 миллиона фунтов в неделю. Таким образом, в Саудовской Аравии нигерийский нападающий может зарабатывать больше миллиона евро каждые семь дней.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Виктора Осимхена в 120 миллионов евро. Действующий контракт форварда рассчитан до конца июня 2025 года.