Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Известный журналист Альфредо Педулла сообщил на своем официальном сайте об интересе «Ювентуса» к 24-летнему итальянскому вратарю. По данным эксперта, туринский клуб уже сделал официальный запрос в «ПСЖ» по возможному трансферу Доннаруммы.

Напомним, игрок выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Трудовой договор вратаря с парижанами рассчитан до окончания сезона-2025/26. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Доннаруммы составляет 45 миллионов евро.