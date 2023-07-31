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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет приобрести Доннарумму у «ПСЖ» слухи

31 Июля 2023 • 19:33 Комментировать

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Известный журналист Альфредо Педулла сообщил на своем официальном сайте об интересе «Ювентуса» к 24-летнему итальянскому вратарю. По данным эксперта, туринский клуб уже сделал официальный запрос в «ПСЖ» по возможному трансферу Доннаруммы.

Напомним, игрок выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Трудовой договор вратаря с парижанами рассчитан до окончания сезона-2025/26. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Доннаруммы составляет 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма трансферы футбола - лето 2023
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