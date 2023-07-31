​«Наполи» отклонил второе крупное предложение по Осимхену

«Аль-Хиляль» прилагает усилия, чтобы заполучить нападающего Виктора Осимхена. Как сообщает на своих страницах издание L’Equipe, саудовский клуб направил «Наполи» уже два предложения. В первом речь шла о 120 миллионах евро, а во втором – о 140 миллионах евро. Чемпионы Италии отклонили и второе крупное предложение по 24-летнему нигерийцу. Неаполитанцы ждут ещё большей суммы.

Отмечается, что «Аль-Хиляль» не намерен сдаваться – в скором времени саудовцы отправят «Наполи» третье предложение по игроку.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Виктора Осимхена в 120 миллионов евро.