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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» отклонил второе крупное предложение по Осимхену

31 Июля 2023 • 16:59 Комментировать

«Аль-Хиляль» прилагает усилия, чтобы заполучить нападающего Виктора Осимхена. Как сообщает на своих страницах издание L’Equipe, саудовский клуб направил «Наполи» уже два предложения. В первом речь шла о 120 миллионах евро, а во втором – о 140 миллионах евро. Чемпионы Италии отклонили и второе крупное предложение по 24-летнему нигерийцу. Неаполитанцы ждут ещё большей суммы.

Отмечается, что «Аль-Хиляль» не намерен сдаваться – в скором времени саудовцы отправят «Наполи» третье предложение по игроку.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Виктора Осимхена в 120 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Аль-Хиляль Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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