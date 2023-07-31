Бывший игрок миланского «Интера» Бенуа Коэ в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» похвалил руководство за трансферную стратегию. При этом француз выразил обеспокоенность тем, что команда до сих пор не купила нового голкипера после ухода Андре Онана и Самира Хандановича.

«Мне нравится, как «Интер» работает на рынке. В первую очередь, это касается Фраттези, которого «Интер» хотел взять ещё в прошлом году. Теперь, когда Брозович уехал в Саудовскую Аравию, Фраттези займёт его место. Давиде не такой тонкий игрок, как Брозович, но очень работоспособен и может классно играть в защите и поддерживать атаку, что уже показывает в товарищеских играх. Также мне нравится покупка Тюрама, виден потенциал футболиста. Смущает только ситуация с вратарём. Надеюсь, всё скоро решится, а «Интер» в следующем сезоне будет бороться за скудетт», – сказал Коэ.