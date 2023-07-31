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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» не намерен отдавать Саншеша в аренду

31 Июля 2023 • 12:56 Комментировать

Французский «ПСЖ» не горит желанием отдавать в аренду своего полузащитника Ренату Саншеша, который не входит в планы главного тренера Луиса Энирке. По информации от журналиста Фабриса Хокинса, руководство хочет продать португальца на постоянной основе.

Источник сообщает, что заинтересованная в Саншеше «Рома» пока готова взять полузащитника только в аренду. Переговоры между сторонами продолжаются, итальянский клуб всё ещё надеется заключить сделку на своих условиях.

Саншеш провалил дебютный сезон за «ПСЖ» после прошлогоднего перехода из «Лилля». 25-летний Ренату помешали раскрыться травмы, из-за которых португалец так и не набрал оптимальную форму.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Ренату Саншеш трансферы футбола - лето 2023
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