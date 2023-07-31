«ПСЖ» не намерен отдавать Саншеша в аренду

Французский «ПСЖ» не горит желанием отдавать в аренду своего полузащитника Ренату Саншеша, который не входит в планы главного тренера Луиса Энирке. По информации от журналиста Фабриса Хокинса, руководство хочет продать португальца на постоянной основе.

Источник сообщает, что заинтересованная в Саншеше «Рома» пока готова взять полузащитника только в аренду. Переговоры между сторонами продолжаются, итальянский клуб всё ещё надеется заключить сделку на своих условиях.

Саншеш провалил дебютный сезон за «ПСЖ» после прошлогоднего перехода из «Лилля». 25-летний Ренату помешали раскрыться травмы, из-за которых португалец так и не набрал оптимальную форму.