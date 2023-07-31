Назван клуб, который заменит «Ювентус» в Лиге конференций

Стало известно, какой итальянский клуб сыграет вместо туринского «Ювентуса» в следующем розыгрыше Лиги конференций. Место «старой синьоры» в еврокубке займет «Фиорентина», об этом сообщила пресс-служба флорентийцев.

«Ювентус» был отстранен от участия в еврокубках из-за расследования в отношении спорных балансовых отчётов «бьянконери» и выявленного нарушения правил финансового фэйр-плей.

Напомним, что по ходу прошлого сезона с туринского гранда сняли десять баллов. В связи с наказанием подопечные Массимилиано Аллегри набрали 62 очка и финишировали лишь на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А.