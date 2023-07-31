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Чемпионат Италии. Серия А

Назван клуб, который заменит «Ювентус» в Лиге конференций

31 Июля 2023 • 12:16 Комментировать

Стало известно, какой итальянский клуб сыграет вместо туринского «Ювентуса» в следующем розыгрыше Лиги конференций. Место «старой синьоры» в еврокубке займет «Фиорентина», об этом сообщила пресс-служба флорентийцев.

«Ювентус» был отстранен от участия в еврокубках из-за расследования в отношении спорных балансовых отчётов «бьянконери» и выявленного нарушения правил финансового фэйр-плей.

Напомним, что по ходу прошлого сезона с туринского гранда сняли десять баллов. В связи с наказанием подопечные Массимилиано Аллегри набрали 62 очка и финишировали лишь на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина
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